Mancata valutazione sulla tenuta strutturale l’ipotesi dei pm per il crollo della Torre dei Conti | quattro indagati

A un mese dal crollo della Torre dei Conti, uno dei simboli monumentali dell’area dei Fori Imperiali, l’indagine della procura di Roma ha un primo punto fermo. Gli inquirenti hanno iscritto quattro persone nel registro degli indagati: tre architetti – tra cui il responsabile tecnico del progetto – e un ingegnere. Sotto le macerie rimase l’operaio Octav Stroici, 66 anni, morto in ospedale dopo essere stato estratto dall’incessante lavoro dei vigili del fuoco. Gli indagati dovranno ora garantire la loro presenza alle attività tecniche irripetibili, un passaggio necessario alla luce dell’intenzione dei pm di procedere verso una forma di incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mancata valutazione sulla tenuta strutturale”, l’ipotesi dei pm per il crollo della Torre dei Conti: quattro indagati

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’ipotesi è che possa esserci stata una mancata valutazione dei rischi strutturali dell’edificio, oggetto poi di lavori di restauro, e della successiva validazione del progetto - facebook.com Vai su Facebook

Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso La decisione del Giudice di Pace risulta molto importante perché censura un modus operandi della PA Avv. Uljana Gazidede ? melting Vai su X

Crollo Torre dei Conti, sono quattro gli indagati: c'è anche un ingegnere. «Mancata valutazione sulla tenuta strutturale» - Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre ... Secondo msn.com

Crollo alla Torre dei Conti di Roma: 4 indagati, anche un ingegnere - L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno affidato le verifiche ai carabinieri, è che possa esserci stata una mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell'edificio dove erano in corso lavor ... Da msn.com