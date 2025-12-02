Mancano i fondi per riaprire la strada a Clanezzo | viabilità nel caos almeno fino a marzo

Ubiale Clanezzo. Bisognerà attendere almeno fino a marzo 2026 per la riapertura della strada tra Ubiale e Clanezzo: mancano i fondi e, non essendoci centri abitati isolati, sono assenti anche i requisiti per poter accedere a finanziamenti urgenti per la messa in sicurezza. La notizia arriva dopo il sopralluogo effettuato lunedì 1° dicembre dal sindaco Ersilio Gotti con i tecnici comunali e l’architetto inviato da Regione Lombardia sulla parete rocciosa franata lo scorso 16 novembre tra le frazioni Bondo e Clanezzo. La strada rimane dunque chiusa al traffico veicolare e pedonale per il pericolo di caduta di nuovi massi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it