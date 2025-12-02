Manca l’energia elettrica a Loro Ciuffenna e Montevarchi

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini che, causa lavori che necessitano di manovre di chiusura notturna, funzionali alla ricerca perdite occulte, dalle ore 23.00 di giovedì 4 dicembre alle ore 04.00 di venerdì 5 dicembre, si registreranno sospensioni del servizio e basse pressioni nel capoluogo del Comune ad Est di via Bettino Ricasoli e nella zona a Sud, Strada Provinciale Valdarno Casentinese, via del Tasso e limitrofe. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

