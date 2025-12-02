Maltrattamenti agli anziani ospiti nella casa famiglia di Vistarino | condannato il titolare
Pavia, 2 dicembre 2025 – Il Collegio del tribunale di Pavia presieduto dalla giudice Luisella Perulli ha condannato ieri Paolo Blanchetti a t re anni e quattro mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta sui maltrattamenti agli anziani ospiti di una casa famiglia di Vistarino. Blanchetti, 35 anni, era titolare della struttura all’epoca dei fatti. L’accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione. È stata anche riconosciuta una p rovvisionale da diecimila euro ciascuno per le parti civili, alcuni anziani ospiti della struttura, e 500 euro per il nipote di uno degli ospiti, assistiti dagli avvocati Margherita Grazioli e Lorenzo Perotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
