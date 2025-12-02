Maltempo si muove la frana di Saliceto tra Bardi e Varsi
Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato un nuovo movimento della storica frana di Saliceto, nel territorio comunale di Bardi, con interessamento anche della carreggiata della Strada provinciale 28, che collega Bardi a Varsi, al km 33,800. “I nostri operatori del servizio Viabilità –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Si muove la frana di Saliceto, Provincia al lavoro: da domani senso unico alternato sulla Provinciale 28 (Varsi-Bardi) - Le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato un nuovo movimento della storica frana di Saliceto, nel territorio comunale di Bardi, con interessamento anche della carreggiata della Strada prov ... gazzettadiparma.it scrive