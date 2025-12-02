Maltempo in arrivo su Bari e provincia weekend dell' Immacolata senza pioggia

Torna il rischio pioggia su Bari e provincia. Un piccolo vortice, in transito domani (mercoledì 3 dicembre) sul territorio italiano, porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche in Puglia. Piogge e rovesci, secondo quanto indica l'esperto Lorenzo Badellino di 3BMeteo, si verificheranno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

