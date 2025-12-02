Maltempo devastante tra alluvioni e piogge torrenziali | sfollati e morti

Oltre 1.100 morti e un milione di sfollati: è questo il drammatico bilancio dopo le piogge torrenziali che hanno devastato intere province e riportato alla memoria le tragedie del passato. Un numero così alto di vittime non si registrava da anni. Le autorità locali parlano di comunità spazzate via, infrastrutture distrutte e una macchina dei soccorsi costretta a lavorare senza tregua. I primi dati ufficiali raccontano una crisi di proporzioni gigantesche: un milione di sfollati solo in Indonesia, un fiume umano in fuga da villaggi trasformati in paludi di fango, da case sventrate e da strade ridotte a corridoi d’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Maltempo in Sudafrica, devastante tempesta di #grandine nel Gauteng: Greenstone Hill paralizzata, danni in molte località | FOTO e VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Maltempo devastante in #Friuli. #Frane e disagi in #Liguria e #Toscana #17novembre #Tv2000 #sfollati #Gorizia @tg2000it Vai su X

Il video delle alluvioni che devastano il sud dell’Asia, Sri Lanka e Indonesia le più colpite, morti e distruzione: “Sembrava uno tsunami” - Il video delle alluvioni che devastano il sud dell'Asia, Sri Lanka e Indonesia le più colpite, morti e distruzione: "Sembrava uno tsunami" ... Secondo blitzquotidiano.it

Alluvioni in Sud-est asiatico: la crisi umanitaria di Indonesia e Sri Lanka - est asiatico hanno devastato intere comunità, mettendo a dura prova la capacità di risposta alle emergenze. Lo riporta notizie.it

Oltre 500 morti e più di 290mila sfollati per le alluvioni record a Sumatra: ecco il volto più brutale della crisi climatica - Inondazioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 500 morti e migliaia di sfollati. greenme.it scrive

Sri Lanka, piogge torrenziali causano frane e inondazioni: vittime e dispersi in aumento - Emergenza alluvioni e frane nello Sri Lanka: soccorsi in azione mentre il bilancio delle vittime continua a salire. Segnala notizie.it

Emergenza Maltempo in Malaysia: Oltre 11.000 Sfollati per Piogge Alluvionali e Inondazioni - La Malaysia è alle prese con una grave emergenza climatica: piogge alluvionali di eccezionale intensità hanno colpito duramente sette ... Si legge su dailyexpress.it

Thailandia e Indonesia travolte dal maltempo, devastata l'isola di Sumatra: decine di morti e dispersi - Violenti nubifragi hanno colpito Sumatra e la Thailandia, causando alluvioni, frane, decine di vittime e migliaia di sfollati. Scrive msn.com