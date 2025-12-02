Malore improvviso a 41 anni | morto il marito di Susy Fuccillo ex ballerina di Amici

Una tragedia improvvisa ha colpito Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 7, nella notte tra l’1 e il 2 dicembre. Il marito Salvatore Raciti, imprenditore catanese di 41 anni, è morto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione alla Plaia, la zona sul mare di Catania. Si ipotizza che Raciti possa essere stato colpito da un’emorragia interna, ma l’autopsia farà luce sulle cause ufficiali della sua morte. La coppia aveva tre figlie piccole e gestivano Le Capannine, uno stabilimento balneare. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali siciliani, Salvo Raciti si trovava in compagnia di alcuni amici e stava allestendo l’esterno della casa con le decorazioni natalizie quando si è improvvisamente accasciato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Malore improvviso a 41 anni: morto il marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici

