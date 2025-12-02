In attesa della pubblicazione dell’album di debutto dal titolo “Rising”, la band dei MaleDicto rende nota la Cover e la tracklist del progetto. La pubblicazione è prevista per i primi mesi del 2026, anticipata da un nuovo singolo in uscita ad anno nuovo per Ghost Record “RISING” parla di emozioni e stati d’animo introspettivi veri e crudi, che ci accomunano e che ci hanno avvicinato sia musicalmente che personalmente. Esperienze di vita che hanno contribuito fortemente alla nascita dei MaleDicto. Le nove tracce di “RISING” affrontano temi come: sofferenza, delusione, tradimento,senso di smarrimento e di sconfitta ma anche amore estremo, desiderio di rivalsa, di rialzarsi di non mollare mai. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - MaleDicto resi noti Cover e Tracklist del debut album “Rising”