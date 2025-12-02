Malasanità dopo 5 mesi l' operazione scopre di avere pinze di 14 centimetri dimenticate nella pancia
Ha quasi dell'inverosimile la vicenda di malasanità che vede vittima una 42enne di Modena, Giusy Abruzzo. Dopo essersi sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli. Solo cinque mesi dopo l'operazione ha scoperto di aver vissuto con un paio di pinze chirurgiche della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
