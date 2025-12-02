Malanni d’inverno? A Como attivo l’hotspot che ti visita anche la sera
A partire da sabato 6 dicembre sarà di nuovo attivo alla Casa di Comunità Napoleona di Como e l’Hotspot Infettivologico (HS) di Asst Lariana. Si tratta di un ambulatorio dedicato ai pazienti (dai 6 anni d’età) per migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
