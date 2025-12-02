MAK ? 100 evento di beneficenza per Medici Senza Frontiere con Neri per caso Vincenzo Incenzo e Mario Zamma

“Fare il bene, fa stare bene”. E’ questo lo slogan dell’evento di beneficenza, organizzato in occasione del Natale dall’Ortopedia Meridionale del dr.  Salvio Zungri, per il sostegno a  Medici senza frontiere e per la sensibilizzazione alla donazione di organi. Il Teatro Mediterraneo (Mostra D’oltremare, Napoli) ospita,  sabato 13  dicembre 2025 alle 21,  “Mak? 100”,  la serata di beneficenza tra musica e cabaret con la direzione artistica di  Mario Fasciano, batterista compositore e arrangiatore che lavora con i grandi del rock internazionale e la regia di  Fabio Mazzeo, condotto da  Maria Elena Fabi  (inviata di Uno Mattina su Rai Uno e già conduttrice del Premio Carosone). 🔗 Leggi su Parlami.eu

