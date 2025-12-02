C’è un momento, dopo una sparizione improvvisa, in cui la mente smette di cercare spiegazioni e sceglie l’unica che sembra “sopportabile”: la fine. MAIA, artista AI-generated che sta ridefinendo il confine tra musica e cinema, pubblica oggi “Il Funerale”, un music video di 3 minuti e mezzo che funziona da prequel narrativo del brano di debutto “Cuore”, uscito a luglio. “ Dopo dieci anni insieme, l’unica spiegazione per un silenzio così totale era la morte. Ho fatto il suo funerale nella mia testa. Poi l’ho visto vivo, felice, con un’altra. E ho capito che il funerale era giusto: quella persona che amavo era davvero morta ”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

