Mahmood punta tutto sul volume ai Fashion Awards 2025 e no non parliamo di musica
Mahmood continua a sorprendere grazie alla sua innata capacità di reinventare se stesso attraverso le sue scelte stilistiche. L’ultima metamorfosi dell’artista milanese segna una svolta netta rispetto ai look a cui ci aveva abituati. Addio ai ricci morbidi dal mood vintage e alle rasature minimaliste degli ultimi tempi: ai Fashion Awards 2025, presentati ieri a Londra, Mahmood ha mostrato una nuova immagine enfatizzando il volume dei capelli, protagonista indiscusso. Ovviamente non si tratta di un’acconciatura pensata per la quotidianità, ma per il palco, e per eventi - come questo - in cui ogni dettaglio deve comunicare forza e personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altre letture consigliate
Dal canale di Alessandro Mahmood: “Ma io e te dove ci siamo conosciuti ? È sempre stata l’unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, r - facebook.com Vai su Facebook