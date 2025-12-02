mahmood punta tutto sul volume ai fashion awards 2025 e no non parliamo di musica

Mahmood continua a sorprendere grazie alla sua innata capacità di reinventare se stesso attraverso le sue scelte stilistiche. L’ultima metamorfosi dell’artista milanese segna una svolta netta rispetto ai look a cui ci aveva abituati. Addio ai ricci morbidi dal mood vintage e alle rasature minimaliste degli ultimi tempi: ai Fashion Awards 2025, presentati ieri a Londra, Mahmood ha mostrato una nuova immagine enfatizzando il volume dei capelli, protagonista indiscusso. Ovviamente non si tratta di un’acconciatura pensata per la quotidianità, ma per il palco, e per eventi - come questo - in cui ogni dettaglio deve comunicare forza e personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

