Maggio Musicale sciopero il 4 novembre I sindacati | Riduzione salariale non più tollerabile

Firenze, 2 dicembre 2025 – E’ stato organizzato uno sciopero al Teatro del Maggio per giovedì 4 dicembre, quando sarebbe prevista in programma la prima di Matthäus-Passion di Johann Sebastian Bach; sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Kent Nagano, per la regia di Romeo Castellucci. Tra le ragioni dell'agitazione proclamata da Cgil-Slc, Cisl-Fistel, Fials-Cisal e Uilcom il mantenimento della riduzione salariale dei dipendenti, «una questione di assoluta gravità e non più giustificabile e tollerabile» con «il permanere della stragrande maggioranza dei dipendenti della Fondazione in condizioni retributive ancora allineate ai tagli introdotti durante la fase di risanamento, ovvero a salari decurtati dal 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio Musicale, sciopero il 4 novembre. I sindacati: “Riduzione salariale non più tollerabile”

Scopri altri approfondimenti

I due celebri musicisti protagonisti il 14 dicembre di un concerto al Teatro del Maggio Musicale: suoneranno gli strumenti realizzati con il legno delle barche dei migranti https://buff.ly/VOIrL3P - facebook.com Vai su Facebook

Maggio Musicale, sciopero il 4 novembre. I sindacati: “Riduzione salariale non più tollerabile” - Passion di Johann Sebastian Bach; sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Kent Nagano, per la regia di Romeo Castellucci ... lanazione.it scrive

Sciopero 4 novembre scuola e università, chi si ferma oggi, i motivi e i possibili disagi - Il sindacato SISA, nel motivare lo sciopero, ha articolato una serie di rivendicazioni che spaziano dalle questioni contrattuali e retributive alle riforme strutturali del sistema educativo. Da tg24.sky.it