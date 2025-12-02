Maggio Musicale | sciopero il 4 dicembre Sindacati | Mesi di richieste senza risposte
La decisione è stata presa all'unanimità nelle assemblee del personale dalle Rsa e dalle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, UilCom e Fiaals Cisal, "dopo mesi di richieste rimaste senza risposta da parte della Sovrintendenza e della Direzione della Fondazione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
I due celebri musicisti protagonisti il 14 dicembre di un concerto al Teatro del Maggio Musicale: suoneranno gli strumenti realizzati con il legno delle barche dei migranti https://buff.ly/VOIrL3P - facebook.com Vai su Facebook
Maggio Musicale, sciopero il 4 novembre. I sindacati: “Riduzione salariale non più tollerabile” - Passion di Johann Sebastian Bach; sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Kent Nagano, per la regia di Romeo Castellucci ... Da msn.com