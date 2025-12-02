Maggio Musicale | sciopero il 4 dicembre Sindacati | Mesi di richieste senza risposte

Firenzepost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione è stata presa all'unanimità nelle assemblee del personale dalle Rsa e dalle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, UilCom e Fiaals Cisal, "dopo mesi di richieste rimaste senza risposta da parte della Sovrintendenza e della Direzione della Fondazione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maggio musicale sciopero il 4 dicembre sindacati mesi di richieste senza risposte

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: sciopero il 4 dicembre. Sindacati: “Mesi di richieste senza risposte”

Argomenti simili trattati di recente

maggio musicale sciopero 4Maggio Musicale, sciopero il 4 novembre. I sindacati: “Riduzione salariale non più tollerabile” - Passion di Johann Sebastian Bach; sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Kent Nagano, per la regia di Romeo Castellucci ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggio Musicale Sciopero 4