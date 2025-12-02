Mafia la provincia di Reggio Calabria maglia nera | 75 Comuni sciolti dal 1991

Il nuovo dossier di Avviso Pubblico: più di 400 enti locali interessati da quando esiste la legge, oltre il 96% sono al Sud. Il record di Marano di Napoli, al quinto scioglimento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Mafia, la provincia di Reggio Calabria maglia nera: 75 Comuni sciolti dal 1991

