Maduro balla ancora davanti ai suoi sostenitori a Caracas – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2025 Il Presidente del Venezuela Maduro ha di nuovo ballato davanti ai suoi sostenitori sulle note del remix del suo discorso sulla pace. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

