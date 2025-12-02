Madonna attacca Trump per il silenzio sulla Giornata mondiale contro l' Aids | Fingere che questa malattia non sia mai esistita è assurdo Tante persone non possono essere morte invano

La cantante ha replicato al Presidente Usa, che per la prima volta dal 1988 ha scelto di non commemorare la Giornata, con un duro post su Instagram: «Scommetto che non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, tenendogli la mano e guardando il sangue svanire dal suo volto mentre prendeva l'ultimo respiro a 23 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madonna attacca Trump per il silenzio sulla Giornata mondiale contro l'Aids: «Fingere che questa malattia non sia mai esistita è assurdo. Tante persone non possono essere morte invano»

