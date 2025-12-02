Macachi il corteo di sabato 6 dicembre per salvare Alan e Larry | Liberateli e affidateli ad un rifugio
Continuano le manifestazioni per la liberazione dei macachi di Parma Alan e Larry. Previsto un corteo sabato 6 dicembre, con ritrovo alle ore 15 in Piazza della Pace a Parma. Il corteo percorrerà il centro cittadino e arriverà fino agli stabulari dell'Ateneo dove sono rinchiusi i macachi.“Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
SALVIAMO ALAN E LARRY MOBILITAZIONE PER SALVARE I MACACHI DI PARMA. Doppia iniziativa: invio di email e corteo. Partecipiamo tutti e diffondiamo. Aiutateci! INVIO DI EMAIL Appello all'Università di Parma e al Rettore Paolo Martelli: liberate i - facebook.com Vai su Facebook
Secondo un primo bilancio della Questura, al momento sono segnalati otto feriti tra le forze dell'ordine e non risultano, invece, fermati. È quanto emerge in merito agli scontri in occasione del corteo di protesta contro la partita Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv Vai su X