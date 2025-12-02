Ma sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni? | la chat con i messaggi di Ilary Blasi a Francesco Totti

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025

Francesco ho sentito due volte” nostra figlia “stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? “. È il contenuto del messaggio WhatsApp, inviato da Ilary Blasi all’ex marito Francesco Totti alle 23:19 del 26 maggio 2023, ora agli atti di un procedimento che vede l’ex campione della Roma indagato per abbandono di minor i. Il caso, consumato nel corso della burrascosa separazione, è al centro di una dura battaglia legale che vede Blasi battersi contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

