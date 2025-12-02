Ma cosa stai dicendo? Governo Meloni in pezzi | cosa succede

La politica estera, da sempre terreno scivoloso per qualsiasi maggioranza, torna al centro del confronto politico con toni che riflettono un clima internazionale sempre più acceso. Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, hanno innescato una nuova fase di tensione, evidenziando differenze profonde all’interno del governo e riaccendendo il dibattito sul ruolo dell’Europa nel sostegno all’Ucraina e sul futuro della sicurezza continentale. Il contesto è già reso fragile dal continuo ampliarsi dello scandalo corruzione legato agli aiuti a Kiev e dalle pressioni che arrivano dalla nuova Amministrazione statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

