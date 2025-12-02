M5S | Serve chiarezza sui conti del Comune i cittadini non possono rischiare un nuovo dissesto

Tarantini Time Quotidiano “La situazione finanziaria del Comune desta forte preoccupazione e richiede un’immediata operazione verità. I cittadini hanno diritto a conoscere lo stato reale dei conti pubblici, la consistenza dei crediti inesigibili, l’ammontare dei debiti fuori bilancio e le ricadute che queste criticità possono avere sulla tenuta dei servizi e sulla qualità della vita della comunità. Non possiamo permetterci di rivivere l’incubo di un nuovo dissesto finanziario, così come quello prodotto dal centrodestra.” Lo afferma il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, alla luce delle recenti rilevazioni della Corte dei Conti sul progressivo deterioramento dei parametri di bilancio dell’Ente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - M5S: “Serve chiarezza sui conti del Comune, i cittadini non possono rischiare un nuovo dissesto”

