LVMH punta su BDK Parfums e la profumeria di nicchia non sarà più la stessa
LVMH Luxury Ventures ha appena messo le mani – elegantemente, ça va sans dire – su una quota minoritaria di BDK Parfums, e la notizia sta già viaggiando più veloce di un rollerball di Gris Charnel nella tote bag di una ragazza francese in ritardo. La cifra resta segreta, l’accordo pure, ma una cosa è chiara: questo è il primo investimento esterno per BDK, e non è esattamente un dettaglio. LVMH si unisce a BDK Parfums: una mossa silenziosa (ma enorme) nel mondo dei profumi. Fondata nel 2016 da David Benedek, BDK è uno di quei brand che sono riusciti a fare ciò che tutti cercano di imitare: trasformare profumi ultra-sartoriali in oggetti del desiderio globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
