Lutto nella politica toscana | è morta Caterina Coralli Portò alla luce lo scandalo Forteto quando tutti stavano in silenzio

Firenze, 2 dicembre 2025 - Lutto nella politica toscana. Si è spenta nella notte fra il primo e il 2 dicembre Caterina Coralli, figura storica della destra toscana e dirigente apicale di Fratelli d'Italia in Mugello. È stata una donna di spicco nella politica locale, ricordata soprattutto per il suo coraggio nell'affrontare questioni difficili e per il suo impegno sociale: dalla lotta al pregiudizio contro l’Aids allo scandalo del Forteto. Chi era Caterina Coralli. Caterina Coralli ha avuto una lunga e coerente carriera politica, iniziando come "orgogliosamente missina" e diventando poi una delle figure chiave di Fratelli d'Italia in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

