Lutto al Comune di Pontecorvo è morta mamma Grazia

Frosinonetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte Pontecorvo ha perso una delle sue figure più care: la dottoressa e farmacista Grazia Maria Picaro. Una donna che, con grazia e fermezza, ha attraversato quasi un secolo di vita lasciando un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. Madre del sindaco Anselmo Rotondo, arrivata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Pontecorvo, il Comune aveva chiesto un milione all'ex sindaco Roscia per danno all'immagine. Il giudice: «Prescritto» - Questa la decisione del giudice civile del tribunale di Cassino che &#232; stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dal ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lutto Comune Pontecorvo 232