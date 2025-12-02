Lutto al Comune di Pontecorvo è morta mamma Grazia
Questa notte Pontecorvo ha perso una delle sue figure più care: la dottoressa e farmacista Grazia Maria Picaro. Una donna che, con grazia e fermezza, ha attraversato quasi un secolo di vita lasciando un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. Madre del sindaco Anselmo Rotondo, arrivata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
