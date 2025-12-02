L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot | numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese

La 'Gazzetta dello Sport' esalta Adrien Rabiot, definendolo il vero elemento imprescindibile del Milan di Allegri. Per la 'rosea' il francese ha sistemato non solo la mediana ma l'intera squadra, come confermano anche i numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese

Contenuti che potrebbero interessarti

Milano, il folle raid e l’arresto di uomo fuori controllo da parte della polizia viene ripreso dalla cantante e influencer dalla finestra di casa - facebook.com Vai su Facebook

Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoria Vai su X

Milan, Allegri: “Perth? Se giocassimo in Italia sarebbe meglio, al contrario ci organizzeremo” - La squadra rossonera, capolista della Serie A con 16 punti, scenderà in campo sabato 24 a partire dalle 20:45. Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan, Allegri traccia la via per lo Scudetto: "86-90 punti e massimo 30 goal subiti". I dati della Serie A negli ultimi anni - Massimiliano Allegri non ha dubbi: "Tra gli 86 e i 90 punti e massimo 30 goal subiti". Secondo calciomercato.com

Milan, Allegri: “Dovevamo chiudere la partita, sarà un punto pesante per il nostro obiettivo” - Dopo l’iniziale gol di Leao, i nerazzurri erano passati in vantaggio con i ... gianlucadimarzio.com scrive

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico - Il Milan è ancora un cantiere in evoluzione e Allegri approfitterà della sosta per migliorare alcuni aspetti della squadra. Segnala corrieredellosport.it

Milan, Allegri spera di recuperare Loftus-Cheek anche per una questione tattica: cosa filtra sulle condizioni del centrocampista - Il Milan di Allegri si è dimostrato più forte della sfortuna e degli infortuni andando a vincere contro una Fiorentina in crisi ma presentatasi a San Siro con il proprio abito migliore. Riporta calciomercato.com

Milan, Allegri: "Ho tolto Leao perché aveva un problema. Per la Roma..." - Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio alla New Balance Arena: 1- Riporta corrieredellosport.it