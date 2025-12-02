L’Unione parte forte poi la capolista ribalta il match

Il 26-47 finale dice una cosa, il campo Mandela ne racconta un’altra. È il punteggio della sfida di Serie A tra l’ Unione Rugby San Benedetto e la capolista Civitavecchia Rugby Centumcellae. Sin dai primi minuti i rossoblù hanno affrontato i favoriti del campionato senza alcun timore, cercando subito la collisione utile e guadagnando metri con una determinazione che ha sorpreso gli ospiti. Il primo tempo, pur segnato dalla superiore organizzazione del Civitavecchia, ha visto l’Unione Rugby difendersi con ordine ostinato, costringendo spesso gli avversari a girare largo e trovando anche la prima meta della giornata grazie a una manovra costruita con pazienza e caparbietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

