L’Under 18 pareggia e resta in vetta

E’ andato in archivio un altro weekend di gare per il settore giovanile del Cesena. L’ Under 18 termina con un pareggio per 1-1 la tredicesima giornata di campionato contro la Cremonese mantenendo, però, il primo posto in classifica a quota 25 punti in coabitazione con Inter e Roma. Battuta d’arresto, invece, per i bianconeri dell’ Under 16 che cadono a Martorano per 0-2 contro il Genoa, mentre continua la striscia positiva di successi per l’ Under 15 che si impone per 2-1 sui coetanei del Genoa consolidando così il primo posto in classifica, a parimerito con il Parma. Questi i risultati e i tabellini delle tre partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

