L’Under 18 pareggia e resta in vetta
E’ andato in archivio un altro weekend di gare per il settore giovanile del Cesena. L’ Under 18 termina con un pareggio per 1-1 la tredicesima giornata di campionato contro la Cremonese mantenendo, però, il primo posto in classifica a quota 25 punti in coabitazione con Inter e Roma. Battuta d’arresto, invece, per i bianconeri dell’ Under 16 che cadono a Martorano per 0-2 contro il Genoa, mentre continua la striscia positiva di successi per l’ Under 15 che si impone per 2-1 sui coetanei del Genoa consolidando così il primo posto in classifica, a parimerito con il Parma. Questi i risultati e i tabellini delle tre partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Grandi i 2013 vittoriosi nel girone Elite ? In grande spolvero gli Under 17 che piegano lo Junior Corticella 5-0 La Under 15 Regionale pareggia col Sant'Agostino, divertimento per i 2015 a Pianoro Sul nostro sito web l'articolo dedicato al settore giovanil - facebook.com Vai su Facebook
?Serie C, l'Inter Under 23 pareggia con la Pro Vercelli 1-1: al gol di Rutigliano rispondono i ragazzi di Vecchi con l'autorete di El Bouchataoui propiziata da Agbonifo. Il Vicenza batte il Lecco e, di fatto, va in Serie B. Ma per il resto c'è grande equilibrio. E l'In Vai su X
L’Under 18 pareggia e resta in vetta - E’ andato in archivio un altro weekend di gare per il settore giovanile del Cesena. Secondo msn.com