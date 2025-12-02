Luminarie di Ariccia il Parco delle Favole Incantate non si farà L’annuncio ufficiale scatena polemiche

L’edizione 20252026 del Luminarie di Ariccia – Parco delle Favole Incantate non avrà luogo. A comunicarlo è stato direttamente il team organizzatore con un post pubblicato sui social: AVVISO Purtroppo per questioni familiari questa edizione siamo costretti a rinviarla. Volevamo comunque ringraziare le migliaia di persone che ci hanno scritto in questi giorni e vi diamo appuntamento all’anno prossimo, alla prossima edizione sicuramente con molte sorprese L’annuncio, arrivato a ridosso della data in cui – secondo alcune testate e informazioni circolate nei giorni precedenti – l’evento avrebbe dovuto inaugurare, ha immediatamente generato un’ondata di reazioni e critiche da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

