Q uando si sceglie una meta, ci sono molti fattori da considerare. Oltre ai paesaggi, ai luoghi culturali e alle attrazioni tipiche, esiste un elemento fondamentale che spesso condiziona la scelta: il cibo. Secondo la classifica 2026 di Travel + Leisure, tra le migliori destinazioni al mondo per vacanze, natura e gastronomia figura una regione italiana: l’Umbria. Non solo per i suoi panorami suggestivi, ma anche per un’offerta gastronomica i ricca e d’eccellenza tra tartufi, olio, cioccolato, birra artigianale e cucina tradizionale. Nei borghi di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. guarda le foto Le 50 mete imperdibili del 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'Umbria entra nella classifica di "Travel + Leisure" come meta gastronomia d'eccellenza da scoprire nel 2026