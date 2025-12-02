L' Umbria entra nella classifica di Travel + Leisure come meta gastronomia d' eccellenza da scoprire nel 2026
Q uando si sceglie una meta, ci sono molti fattori da considerare. Oltre ai paesaggi, ai luoghi culturali e alle attrazioni tipiche, esiste un elemento fondamentale che spesso condiziona la scelta: il cibo. Secondo la classifica 2026 di Travel + Leisure, tra le migliori destinazioni al mondo per vacanze, natura e gastronomia figura una regione italiana: l’Umbria. Non solo per i suoi panorami suggestivi, ma anche per un’offerta gastronomica i ricca e d’eccellenza tra tartufi, olio, cioccolato, birra artigianale e cucina tradizionale. Nei borghi di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. guarda le foto Le 50 mete imperdibili del 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
