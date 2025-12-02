Lulù e la cipolla che illumina il Natale di grandi e piccoli
Una bambina curiosa, una cipolla capace di trasformare la realtà e un Natale pieno di attese: così prende forma La Cipollara, una fiaba natalizia che intreccia incanto e sentimenti autentici, accompagnando il lettore in un percorso delicato tra stupore, intimità familiare e desiderio di cambiamento. Una fiaba nata dalla fantasia di Lucrezia La Cipollara affonda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hotel St. Martin. Wham! · Last Christmas (Pudding Mix). Dicembre a Roma: Magia Natalizia e Tradizioni senza Tempo Roma si illumina per il Natale: mostre, mercatini, musica e momenti di spiritualità rendono dicembre un mese speciale da vivere giorno - facebook.com Vai su Facebook
Natale: mons. Cipolla (Padova), “trovare il coraggio del bene” - “Trovare il coraggio del bene, di ritessere le basi delle nostre comunità, di essere testimoni per i giovani”. Segnala agensir.it