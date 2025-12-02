L’ultimo colpo di Alberto Genovese | incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento

Neanche il carcere ferma il business. È l’ultimo, controverso capitolo della vicenda d i Alberto Genovese, che continua a far discutere per l’enorme disparità tra la sua situazione giudiziaria e il suo inalterato patrimonio finanziario. Il fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni ha perfezionato la vendita della sua partecipazione residua nell’azienda, incassando una cifra che sfiora i 90 milioni di euro. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, segna il disimpegno definitivo di Genovese da Prima Assicurazioni, la start up “unicorno” che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo “colpo” di Alberto Genovese: incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima Assicurazioni mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento

