L’ultimatum di Trump a Maduro | Lascia il Paese o attacchiamo

Donald Trump lancia un ultimatum a Nicolas Maduro. Prima del vertice alla Casa Bianca sul Venezuela, alla presenza del presidente americano, del capo del Pentagono Pete Hegseth e del segretario di Stato Marco Rubio, il leader statunitense ha chiamato l’omologo di Caracas, secondo indiscrezioni raccolte dal Miami Herald, offrendogli un passaggio sicuro per lasciare il Paese e la salvezza insieme alla moglie, al figlio e ai fedelissimi a patto che abbandoni immediatamente l’incarico. Se questo non dovesse accadere, aggiunge il quotidiano americano, il presidente sembra essere pronto a sferrare un attacco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’ultimatum di Trump: “Lascia il paese o attacchiamo” - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimatum aereo di Trump lascia il Venezuela in isolamento aereo ? l.euronews.com/MvTl Vai su X

Trump a Maduro: lascia il Venezuela e nessuno si farà male - Secondo Cnn, nella telefonata il presidente venezuelano si sarebbe detto pronto a dimettersi entro 18 mesi, Washington offre un salvacondotto per accelerare i ... Lo riporta huffingtonpost.it

Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni - Il presidente venezuelano rifiuta l'offerta di Trump e riappare in pubblico dopo giorni di assenza. Secondo ilfattoquotidiano.it

"Lascia subito il potere se vuoi salvarti". Maduro rifiuta l'offerta-ultimatum degli Usa - Lui riappare a Caracas dopo giorni di assenza dai media ... Lo riporta msn.com

Ultimatum di Trump a Maduro: “Dimettiti subito e lascia il Venezuela immediatamente” - "Dimettiti subito e puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine", sarebbe ... Segnala msn.com

Maduro all’Opec: “Trump vuole i nostri giacimenti” - Maduro, che ha sempre respinto le accuse di essere a capo di un cartello di narcos, accusa mossa dagli Stati Uniti, ie ... Lo riporta quotidiano.net

Trump lancia l'ultimatum a Maduro: "Dimettiti e lascia il paese" - Donald Trump ha confermato di aver parlato al telefono con Nicolás Maduro e di avergli lanciato un ultimatum. Secondo msn.com