L’ultima poesia di Tatiana Tramacere il mistero della ragazza scomparsa a Nardò

Roma, 2 dicembre 2025 – La risposta alla misteriosa scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che ha fatto perdere le proprie tracce più di una settimana fa (il 24 novembre scorso) dopo essere uscita dalla sua casa di Nardò, nel Salento, potrebbe essere nell’ultima poesia postata sulla sua pagina Instagram ‘Paroleinevoluzione’. L’ultima poesia di Tatiana. Dovevamo allontanarci per misurare la forza del filo invisibile che ancora ci lega Versi che sembrerebbero rimandare a una lontananza sofferta e a un legame non solo ideali e che in queste ore – dopo giorni di silenzio e di disperati appelli sui social –  potrebbero accreditare la pista dell’allontanamento volontario per raggiungere una persona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

