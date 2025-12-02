Lula da record 42ma laurea | ora è il brasiliano con più titoli honoris causa
L'ultimo tributo accademico assegnato dall'ateneo mozambicano consolida la lunga lista di riconoscimenti internazionali del presidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Ton Bebè De Martini. Daria Novo · Christmas Morning. Il nostro Natale in vetrina Un piccolo film di magia con gli outfit più dolci della stagione: completi Abel & Lula, Coccodé, scarponcini Grünland, ballerine Cricket, borsette Abel & Lula, look Mayoral e - facebook.com Vai su Facebook