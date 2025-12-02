Lukaku nuovi tempi di recupero? La notizia cambia tutto in casa Napoli

Tra i tanti giocatori infortunati che Antonio Conte non vede l'ora di riavere a disposizione, c'è sicuramente Romelu Lukaku. L'attaccante belga è fermo ai box da inizio stagione a causa di un brutto infortunio alla coscia. Quasi quattro mesi dopo, però, è pronto ad allenarsi con il resto del gruppo. I tifosi del Napoli lo aspettano. Lukaku torna a disposizione: c'è la data. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Lukaku vorrebbe accelerare il rientro in panchina. Contro il Cagliari non ce la farà, ma nel weekend potrebbe accomodarsi alle spalle di Antonio Conte. Molto probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana per il suo ritorno in campo, ma i segnali sono positivi.

