Luigi Dallapiccola | a 50 anni dalla morte eventi in tre città

Milano, 2 dic. (askanews) – Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola, tre città, Roma, Cremona e Mantova, ospitano un percorso musicale e divulgativo dedicato a uno dei compositori più colti, rigorosi e internazionali del Novecento italiano. Tra il 6 e il 12 dicembre 2025, nei teatri Palladium, Ponchielli e Bibiena, il programma pensato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova e la Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona sarà realizzato da Roma Tre Orchestra Ensemble, restituendo al pubblico la ricchezza di un autore che ha intrecciato musica, letteratura e identità culturale europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it