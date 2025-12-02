Lui si accosta e piangeva a dirotto | il racconto del tifoso che fa l’abbonamento alla Roma ma poi se ne va dallo stadio perché non c’è Totti

“Ho detto: ‘Scusa, tu non vedi la partita?'”. Anche Francesco Totti – abituato a essere idolatrato a Roma – è rimasto stupito di fronte al racconto di un tifoso giallorosso. Un incontro avvenuto in un luogo insolito: alla fermata di un semaforo rosso. A svelarlo è stato proprio la bandiera giallorossa, nel corso della trasmissione Legends Road di Dazn con Pierluigi Pardo. Totti si è ritirato ormai da 8 anni – il 28 maggio 2017 in un Olimpico in lacrime -, ma ancora oggi (e sempre sarà così) l’ex capitano è “venerato” nella capitale di parte giallorossa. E l’ultimo episodio simile riguarda un tifoso che lo ha incrociato al semaforo: “Mi è capitato un mesetto fa – ha cominciato Totti -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

