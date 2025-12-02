L’annuncio ufficiale dei trenta artisti in gara a Sanremo 2026, rivelato dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre, ha dato il via ufficiale alla grande e complessa macchina organizzativa del Festival. Sebbene il quadro principale, quello della competizione musicale, sia stato delineato, rimangono ancora molti tasselli da inserire per completare la visione complessiva di ciò che il pubblico vedrà sul palco del Teatro Ariston. La curiosità e l’attenzione sono ora interamente focalizzate sui nomi che Carlo Conti sceglierà per affiancarlo nel ruolo di co-conduttori delle serate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lui al fianco di Carlo Conti a Sanremo”: il nome è clamoroso, amatissimo dalle donne