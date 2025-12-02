Luci concerti e installazioni | Sarà magia su tutto il territorio

Un Natale speciale. Un mese di eventi. Ieri il sindaco Matteo Arcenni, il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, l’assessore Adriano Carloni e il consigliere comunale Tristano Baldanzi - insieme a Claudio del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina e ai presidenti di alcune associazioni, hanno dato ufficialmente il via al "Natale a Terricciola 2025". Un calendario ricco e diffuso di iniziative per grandi e piccini, cittadini, visitatori e appassionati. Mercatini, installazioni luminose, laboratori, concerti e iniziative trasformeranno ogni angolo del Comune in un percorso di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

