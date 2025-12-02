Luci accese per Natale Festa a San Gimignano

Eccoci arrivati al preludio delle feste più belle per adulti e bambini: l’atteso Babbo Natale che comincia a mettere sulla slitta i regali chiesti nelle letterine con San Gimignano a luci accese dall’albero in piazza Duomo, passando per le strade del centro, le torri illuminate fino alle porte della città. Produzione e regia firmate dal Comune. Da domenica sera si alza il sipario del festival della stagione d’inverno per "trasformare il cuore di San Gimignano dal palcoscenico naturale di piazza Duomo con il suggestivo spettacolo della scuola danza di San Gimignano che presenta ’Accade d’Inverno-Natale tra le torri’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luci accese per Natale. Festa a San Gimignano

