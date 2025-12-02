Lucca, 2 dicembre 2025 - Presentati al Palazzo Giureconsulti i progetti e gli avvenimenti di Lucca 2026, con una visione unitaria e di respiro internazionale, frutto di una progettazione scrupolosa che negli ultimi anni ha trasformato la città in un modello di accoglienza, cultura e turismo diffuso. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Pardini, con gli assessori Remo Santini per il turismo, Mia Pisano per la cultura, Paola Granucci per commercio e attività produttive e Fabio Barsanti per lo sport, ha annunciato uno dei passi che segnerà il 2026: l’apertura di un suggestivo sotterraneo delle Mura che diventerà un nuovo ingresso ufficiale alla città, e che collegherà direttamente la stazione ferroviaria al centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca vola a Milano e presenta alla stampa nazionale eventi e novità