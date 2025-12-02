Lucca opportunità per gennaio | la rivelazione a sorpresa sull’attaccante del Napoli

Il dossier Lorenzo Lucca rimane scottante e in casa Napoli le riflessioni intorno al roccioso attaccante ex Udinese non si arrestano. Si è spesso parlato di un addio anticipato, cercando di sfruttare possibili incastri a gennaio, ma nulla di concreto fino a questo punto. Rimane comunque una pista interessante, che il giornalista Luca Marchetti ha esposto: modifica alle condizioni dell’acquisto e apertura di nuove prospettive di mercato. Nuove prospettive per Lucca: cosa potrebbe cambiare a gennaio. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sul Napoli dopo il grandioso Galà di ieri sera che ha visto gli azzurri come super protagonisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

