Lucca balla Zumba e raccoglie fondi per i bambini del Meyer

Trecento persone hanno trasformato il Palasport di Lucca in una grande pista di Zumba, regalando alla Fondazione Meyer quasi seimila euro per il progetto Play Therapy. Una serata in cui musica e fitness si sono intrecciati con l’attenzione per i bambini in cura all’ospedale pediatrico, tra entusiasmo, impegno e commozione condivisa. Una città che si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lucca balla Zumba e raccoglie fondi per i bambini del Meyer

Altre letture consigliate

LUCCA DANCE FOR MEYER 2025... Un successo! In tanti a ballare e a divertirsi al Palatagliate per l'iniziativa benefica giunta alla 3^ Edizione. Lucca Dance Zumba for Meyer Zefiro Comune di Lucca #zumba #lucca - facebook.com Vai su Facebook

“Zumba for Meyer”, torna l’evento tra divertimento e solidarietà al Palatagliate - Tantissimi presenter e istruttori di Zumba si alterneranno sul palco di via delle Tagliate per far vivere a tutti i partecipanti un pomeriggio di movimento, musica e divertimento, tutto con l'unico ob ... Segnala noitv.it

Zumba for Meyer torna al Palatagliate 29 novembre. Zefiro riceve il premio ‘Gentilezza nello sport’ - La masterclass di Zumba si terrà al Palasport Sabato 29 novembre dalle 16 in poi. Secondo luccaindiretta.it

“Lucca balla zumba!“. Al Palasport l’evento a sostegno del “Meyer“ - L’intero incasso sarà devoluto al progetto Play Therapy dell’ospedale pediatrico. Scrive msn.com

Lucca Dance Zumba for Meyer: tutto pronto per la terza edizione - La masterclass si terrà al palasport sabato (29 novembre) dalle 16 in poi. Scrive luccaindiretta.it