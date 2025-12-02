Luca ucciso a 15 anni dal sushi mangiato al ristorante all you can eat | condannato il ristoratore assolto il medico

Ucciso dal sushi “all you can eat” al ristorante cinese. Si è concluso a Napoli, con una condanna e un'assoluzione, il processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di 15 anni morto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze provocate da una presunta intossicazione alimentare che, secondo gli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in un locale del Vomero. Muore a 15 anni dopo aver mangiato sushi: inchiesta a Napoli. Il dramma di Luca Piscopo Le condanne per omicidio colposo: 2 anni e 6 mesi al ristoratore cinese, assolto il medico. Il giudice monocratico Giuliana Taglialatela ha inflitto due anni e sei mesi di reclusione al titolare cinese del ristorante di cucina tradizionale giapponese, e ha assolto il medico che aveva in cura il giovane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

