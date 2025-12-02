Luca Trinca muore a 55 anni schiacciato dal basculante del suo garage | stava aspettando il tecnico per ripararlo

VEDELAGO (TREVISO) - Ucciso a 55 anni dal basculante del suo garage. La vittima è Luca Trinca: l'uomo è morto oggi, martedì 2 dicembre, dopo essere rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Trinca muore a 55 anni schiacciato dal basculante del suo garage: stava aspettando il tecnico per ripararlo

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica 14 dicembre a cena torna LO SPIEDO! Un grande classico della tradizione bresciana ti aspetta al Granone: Spiedo servito con minestra sporca, polenta e patate Live music di Claudio Trinca, con Stefano Marelli e Luca Senici (chitarre e percu - facebook.com Vai su Facebook

Luca Trinca muore a 55 anni schiacciato dal basculante del suo garage: stava aspettando tecnico per ripararlo - La vittima è Luca Trinca: l'uomo è morto oggi, martedì 2 dicembre, dopo essere ... Da ilgazzettino.it