Luca Trinca muore a 55 anni schiacciato dal basculante del suo garage | stava aspettando il tecnico per ripararlo

Ilgazzettino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VEDELAGO (TREVISO) - Ucciso a 55 anni dal basculante del suo garage. La vittima è Luca Trinca: l'uomo è morto oggi, martedì 2 dicembre, dopo essere rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

