Luca Rustici torna con Come un aquilone tra visioni e chitarre

Sbircialanotizia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo singolo “Come un aquilone” segna un ritorno intenso per Luca Rustici: un brano inedito che arriva in radio e sulle piattaforme digitali insieme al suo videoclip ufficiale online, confermando la doppia anima di Rustici, musicista e produttore, tra scrittura ispirata e cura minuziosa del suono. Uno sguardo inquieto sul presente Con “Come un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

