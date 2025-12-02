Luca Piscopo morto dopo il sushi condannato il ristoratore assolto il medico | ‘Mi hanno dato il colpo di grazia’

La sentenza: una condanna e un’assoluzione nel processo sulla morte del 15enne. È arrivata nel tardo pomeriggio del 2 dicembre, dopo due ore di camera di consiglio, la decisione del giudice monocratico Giuliana Taglialatela sul caso di Luca Piscopo, il 15enne morto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una sospetta intossicazione alimentare. Il giudice ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione il titolare cinese del ristorante “all you can eat” del Vomero dove Luca aveva mangiato sushi insieme a tre amiche. È stato invece assolto il medico di base che seguì il ragazzo nei giorni successivi all’insorgenza dei sintomi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Luca Piscopo morto dopo il sushi, condannato il ristoratore, assolto il medico: ‘Mi hanno dato il colpo di grazia’

Scopri altri approfondimenti

“Francesco, oggi a Napoli si terrà l’udienza per la morte di Luca Piscopo. Speriamo venga fatta giustizia, per lui e per la sua famiglia.” Il ragazzo di quindici anni è deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazi - facebook.com Vai su Facebook

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, oggi la sentenza su medico e titolare del ristorante Vai su X

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, la sentenza: condannato ristoratore, assolto il medico - È arrivata la sentenza sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di 15 anni morto nove giorni dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli ... Segnala fanpage.it

Quindicenne morto dopo aver mangiato sushi al Vomero, ristoratore condannato - Il tribunale di Napoli ha inflitto una pena di 2 anni e mezzo di reclusione al titolare cinese del locale dove mangiò Luca Piscopo prima dell'intossicazione e della morte dopo 9 giorni. Riporta rainews.it

Ragazzo morto dopo aver mangiato sushi, ristoratore condannato - Si è concluso con una sentenza di condanna e un’assoluzione il processo sulla morte di Luca Piscopo, il 15enne deceduto nel dicembre 2021 dopo aver trascorso nove giorni in ospedale, vittima di una ... Segnala ilroma.net

Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi. La mamma: «Ho sentito solo menzogne» - «Dopo 4 anni è stato uno choc, ho sentito menzogne, le prime sono quelle del medico. Scrive msn.com

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, oggi la sentenza su medico e titolare del ristorante - Il ragazzo di 15 anni dopo aver mangiato sushi in un ristorante al Vomero, attesa per oggi la sentenza su titolare dell'esercizio commerciale e medico ... Come scrive fanpage.it

Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi - Oggi ci sarà la tanto attesa sentenza per dare giustizia alla famiglia di Luca Piscopo, morto alla sola età di 15 anni, dopo aver mangiato del sushi in un ristorante al vomero nel napoletano, dopo nov ... Come scrive lostrillone.tv