Luca Piscopo morto a 15 anni a causa del sushi | condannato il ristoratore

A dicembre 2021 Luca Piscopo morì dopo un'intossicazione alimentare causata dal sushi, oggi quel ristoratore è stato condannato. Ma la famiglia chiede ancora giustizia perché il medico di base è stato assolto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luca Piscopo, morto a 15 anni a causa del sushi: condannato il ristoratore

